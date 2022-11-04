Feng Shui’de Bitkiler Nasıl Kullanılır

Bu yıla damgasını vurmuş Fen shui bitkilerini burada inceleyin! Bu makalemizde bitkilerin enerjisini evinize getirmekten tutun, süslemek için bitkilerde feng shui kullanmaya kadar her şey var. Huzurlu bir yaşam olan Feng Shui felsefesi hakkında geniş ve kapsamlı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz!

Feng Shui’de Bitkiler Nasıl Kullanılır? – Bu yazımızda sizlere canlı, güzel ve pozitif enerji dolu bir eve nasıl sahip olacağınızı anlatıyoruz. Bu kaynak, Chi’nin ve yaşam enerjisinin akışını en üst düzeye çıkarmak için idealdir. Enerji, Feng Shui’nin temel kavramlarından biridir, bu felsefe bize onu üretmeyi, arttırmayı ve hareket ettirmeyi öğretir. Bunu yapmanın yollarından biri de doğadan geçiyor. Bunun için size evi dekore etmek için bitkilerin ve Feng Shui’nin nasıl kullanılacağına dair ipuçları veriyoruz. Bu ipuçları, evin mekanlarına etkili ve çok basit bir şekilde uyum yaratmanıza ve pozitif enerji vermenize yardımcı olacaktır. Bitkiler yaşar ve onları evde nereye yerleştireceğinizi biliyorsanız, fiziksel ve duygusal olarak fayda sağlarsınız. Aşağıda size verdiğimiz tavsiyeler her türlü ortam için uygundur.

Feng Shui’de Bitkiler Nasıl Kullanılır? – Bu yazımızda sizlere canlı, güzel ve pozitif enerji dolu bir eve nasıl sahip olacağınızı anlatıyoruz. Bu kaynak, Chi’nin ve yaşam enerjisinin akışını en üst düzeye çıkarmak için idealdir. Enerji, Feng Shui’nin temel kavramlarından biridir, bu felsefe bize onu üretmeyi, arttırmayı ve hareket ettirmeyi öğretir. Bunu yapmanın yollarından biri de doğadan geçiyor. Bunun için size evi dekore etmek için bitkilerin ve Feng Shui’nin nasıl kullanılacağına dair ipuçları veriyoruz. Bu ipuçları, evin mekanlarına etkili ve çok basit bir şekilde uyum yaratmanıza ve pozitif enerji vermenize yardımcı olacaktır. Bitkiler yaşar ve onları evde nereye yerleştireceğinizi biliyorsanız, fiziksel ve duygusal olarak fayda sağlarsınız. Aşağıda size verdiğimiz tavsiyeler her türlü ortam için uygundur.

Süslemek İçin Bitkilerde Feng Shui Kullanmak

Evinize teşekkür edin. Feng Shui bir olduğunu şaman geleneği olduğuna inanmaktadır her şey canlıdır, uzay dahil! Sizi canlandıran aynı yaşam enerjisi evinizden de geçer. Eviniz sizin sığınağınızdır. Eviniz size dinlenmek, beslenmek, kutlamak ve çok daha fazlası için bir yer sağlar. Evinizde şükran göstermek basittir. Onunla alçak gönüllü bir kalple konuşun ve ona teşekkür edin. Hatırlanması gereken en önemli şey, gerçekten ilgilenebileceğiniz ve mekana uygun bitkileri bulmaktır. Örneğin, farklı alanların parlaklığına dikkat edin. Her bitkinin türüne bağlı olarak az ya da çok ışığa ihtiyacı vardır. Bitkilere aşina değilseniz, pothos gibi bakımı basit olanlardan bazılarını deneyin.

Evi dekore etmek ve her ortamda uyumu artırmak için bitkileri ve Feng Shui’yi nasıl kullanacağınızı öğrenin. Mekanlarınızı güzelleştirmek ve canlılık ile doldurmak için bitkileri kullanın. Bitkiler, Feng Shui’ye göre ahşap elementlerdir. Bu tip elementlerin nitelikleri, uyarlanabilirliği, yavaş ve sürekli büyümesidir. Sağlık ve dengenin bazı yönleriyle ilişkilidir. Bitkiler, dekorasyona ek olarak, fotosentez süreci sayesinde oksijen yayarak ve taze enerji vererek çevreyi temizlerler. Çevrenizde bitkilerin olması stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.

Bitkilerin Enerjisini Evinize Getirin

Bitkilerden ve Feng Shui’den bahsetmişken, bilmelisiniz ki çiçekli olanlar çift ​​ilişkilerini geliştirmek için daha uygundur. Hayatınızı birisiyle paylaşsanız da paylaşmasanız da felsefe bize onların içimizdeki sevgi duygusunu artırdığını ve bu duyguyu evin her tarafına yaydığını söyler. Lavanta, çiçekli kaktüs, hercai menekşe veya Atatürk çiçeği gibi saksıları yerleştirebilirsiniz. Enerjinin azalmasını önlemek için, bitkileri engel olmayacakları bir alana yerleştirdiğinizden emin olun. Bildiğiniz gibi bitkiler havayı arındırır ve onu canlılık ile doldurur. Sağlık ve anemi problemlerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilirler. Negatif enerjide bir filtre görevi görmeleri için girişte bitkiler bulundurduğunuzdan emin olun.

Bitkileri ve Feng Shui’yi Dekorasyonda Kullanmak

Bitkiler, evdeki enerji büyümesinin en büyük kahramanlarıdır ve bolluğun bir simgesidir, bu nedenle, her zaman güzel ve bereketli olduklarından emin olmalısınız. Hayatınızın her yönü olumlu etkilenir. Evde ölü bitkiler olmadığından emin olun, çünkü size verecekleri enerji eşit derecede ölü ve negatif olacaktır. Dikenli kaktüslere gelince, negatif enerjiye karşı koruyucu bir bariyer görevi görme yetenekleri vardır. Bu yüzden, onları dış ortama yerleştirmenizi tavsiye ederiz. Sivri yapraklı bitkiler köşeler, karanlık alanlar veya ışığın gelmediği alanlar için mükemmeldir. Enerjiyi aktive etmenize ve enerji akışının bloke olmasını engellemenize yardımcı olacaklardır.

Her ne pahasına olursa olsun, plastik, kanvas, kuru veya yapay bitkilerden kaçının. Ölü nesneler oldukları için evde olmasını istediğiniz yaşam enerjisini iletmezler. Bir bitki kurursa, onu içeride tutmayın. Evinizde bulundurursanız çevrenizin enerjisi azalır. Banyo, ev içerisinde enerji kalitesinin çok düşük olduğu ve enerji tüketiminin sürekli olduğu bir yerdir. Refah çekmek için bu yere asmak için güzel bir bitki seçin. Keskin yapraklı bitkiler, bıçak yapraklı bitkiler olarak da bilinir. Ailenin yeniden bir araya geldiği alanlarda bunları kullanmamanızı tavsiye ederiz. Enerji dağılımına ve yanlış anlamanın yayılmasına neden olabilirler.

Feng Shui Bitkileri

Bitkiler aslında canlı varlıklardır ve bu nedenle hem evin içinde hem de dışında enerjinin sirkülasyonu ve özellikleri üzerinde hareket ederler. Bazıları pozitif enerjilerle, diğerleri negatif enerjilerle bağlantılıdır. Onları ayrıntılı olarak görelim!

Bambu: Güçlü, esnek ve huzurlu bambu, değişime uyum ve mutlak rahatlama sağlar.

Antoryum: Büyük, renkli ve parlak çiçekleri olan güzel bitkilerdir. Enerji ve güç yayarlar. Aşk bitkileri olarak adlandırılırlar. Bundan daha iyisi olamaz!

Aromatik Bitkiler: Mutfağa yerleştirilen fesleğen, biberiye veya nane gibi bitkiler iyi bir ruh hali getirir.

Orkide: Manevi ve mükemmel, aşkla ilgili enerjileri besler!

Asılı Bitkiler: Zemine dokunmayan herhangi bir bitki, bir kuvvet dengesine yol açar. Pothos bir örnektir. Bu çeşit hem pozitif hem de negatif enerjileri emer ve olumsuz etkileri ortadan kaldırır. En iyi şekilde faydalanmak için, pencereye yerleştirilmeli veya bir kancaya asılmalıdır.