ÇAYYOLU Angoraevlerinde'ki iki kişilik aileye
30 yaşını geçmemiş
SİGARA kullanmayan,
BAYAN, ev temizliğinde tecrübeli,
ERKEK, bahçe işlerinde tecrübeli ve
ŞOFÖRLÜĞÜ olan
DOLGUN ücretle aile (karı- koca)
EV hizmetlisi aranıyor.
KALACAK yer verilecektir 0312.286 30 76- 0312.286 24 43
EV HİZMETLİSİ (AİLE - KARI KOCA - 30 YAŞINA KADAR)
EV HİZMETLİSİ (AİLE - KARI KOCA - 30 YAŞINA KADAR)
ÇAYYOLU Angoraevlerinde'ki iki kişilik aileye
-
PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
-
EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ KEÇİÖREN ve PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ
-
DEMİR ÇELİK İŞLERİ FABRİKAMIZA 22- 40 YAŞLARINDA ELEMAN . KAZAN KERESTECİLER SİTESİ. OSTİMDEN SERVİSİMİZ VARDIR
-
MANİKÜRCÜ.... AYRANCI
-
EV YEMEKLERİ LOKANTASINDA MUTFAKTA ÇALIŞACAK YARDIMCILAR
-
SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK
-
PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, ARGON VE GAZALTI KAYNAK USTASI, VASIFSIZ ELEMANLAR
-
TECRÜBELİ OTO yıkamacılar. Mamak...
-
EVRAKLARI TAM, E-EHLİYETLİ KEÇİÖREN ve PURSAKLARDAN SERVİS ŞOFÖRÜ
-
KONFEKSİYON FİRMASINA KESİMCİ USTALAR, VASIFSIZ ELEMANLAR