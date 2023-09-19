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EV HİZMETLİSİ (AİLE - KARI KOCA - 30 YAŞINA KADAR)

EV HİZMETLİSİ (AİLE - KARI KOCA - 30 YAŞINA KADAR)

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 19-09-2023 12:29   Güncelleme : 19-09-2023 12:48
EV HİZMETLİSİ (AİLE - KARI KOCA - 30 YAŞINA KADAR)

ÇAYYOLU Angoraevlerinde'ki iki kişilik aileye
30 yaşını geçmemiş
SİGARA kullanmayan,
BAYAN,  ev temizliğinde tecrübeli,
ERKEK, bahçe işlerinde tecrübeli ve
ŞOFÖRLÜĞÜ olan
DOLGUN ücretle aile (karı- koca)
EV hizmetlisi aranıyor.
KALACAK yer verilecektir 0312.286 30 76- 0312.286 24 43
 

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