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Giriş Tarihi : 23-05-2021 06:45

EUROVİSİON 2021 SONUÇLARI

Euroxision

EUROVİSİON 2021 SONUÇLARI

Eurovision 2021'in galibi açıklandı, İtalya 524 puan ile birinciliğe hak kazandı.

Son dakika haberi... Bu yıl 65.'si düzenlenen Eurovision 2021, Hollanda'da gerçekleştirildi. Eurovision finali, 'Eurovision Song Contest' isimli resmi Youtube kanalından canlı yayınlandı.

İTALYA 524 PUANLA BİRİNCİ

20 ülkenin final heyecanı yaşadığı yarışmada İtalya, 524 puan ile birinciliği elde etti. Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, 'Zitti E Buoni' adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi. Grup, teşekkür konuşmasında 'Rock 'N' Roll asla ölmez' mesajı verdi.

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği 'Voila' adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in 'Tout l'Univers' adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada Azerbaycan'ı 'Mata Hari' adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu. Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi.

 

 

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