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ERTÜRK Çikolata depo bölümüne

ERTÜRK Çikolata depo bölümüne

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Giriş Tarihi : 29-04-2023 16:37   Güncelleme : 29-04-2023 16:37
ERTÜRK Çikolata depo bölümüne

ERTÜRK Çikolata depo bölümüne, E- B sınıfı ehliyetli depo sevkiyat personeli alınacaktır.

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı 145.Sokak No:14 Yenimahalle-

0312.397 28 08
 

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