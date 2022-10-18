En kötüsünden en iyisine Marvel Sinematik Evreni filmleri

17. Captain Marvel (2019)
Hikâye “Vers” (Brie Larson) olarak tanıdığımız genç bir kadının Captain Marvel'a dönüşme süreciyle ilgili... Vers, Kree uygarlığında yaşayan bir asker. Ellerini ışın silahı gibi kullanabiliyor. Komutanı Yon-Rogg (Jude Law), bu gücünü Yüce Zekâ'dan (Supreme Intelligence) aldığını öğretiyor ona. Dolayısıyla, gücünü baskı altında tutmak ve sadece Yüce Zekâ'nın verdiği görevlerde kullanmak zorunda. Ama kadın süper kahramanımız, iktidara meydan okuyarak gerçek gücünü keşfediyor. Gücü, özgürlüğüyle birlikte artıyor; isyana dönüşüyor. Eski Superman filmleri tadında hafif bir film. Filmin ortasında “iyilerle kötülerin yer değiştirmesini”, feminist alt metni, 1990'lı yılların popüler kültürüne yapılan göndermeleri, şarkıları, Pınar Toprak'ın müziğini ve başta Carol Danvers olmak üzere tüm karakterleri sevdiğimi söyleyebilirim.