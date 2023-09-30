EMEKLİ PERSONEL.. OSTİM.. DEMİR METAL KAPLAMA
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Giriş Tarihi : 30-09-2023 14:58 Güncelleme : 30-09-2023 14:58
OSTİM'de çalışacak Emekli personel alınacaktır. 0555.894 48 30
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