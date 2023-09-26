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E SINIFI EHLİYETLİ SRC-24, PSİKO TEKNİK BELGELERİ BULUNAN ŞOFÖR ( Sincan, Etimesgut, Keçiören Bölgelerinden ) Aril Havacılık

E SINIFI EHLİYETLİ SRC-24, PSİKO TEKNİK BELGELERİ BULUNAN ŞOFÖR ( Sincan, Etimesgut, Keçiören Bölgelerinden ) Aril Havacılık

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 26-09-2023 08:18   Güncelleme : 20-09-2023 08:18
E SINIFI EHLİYETLİ SRC-24, PSİKO TEKNİK BELGELERİ BULUNAN ŞOFÖR ( Sincan, Etimesgut, Keçiören Bölgelerinden ) Aril Havacılık

ARİL Havacılık Savunma'ya Sincan, Etimesgut, Keçiören bölgesinde oturan E-sınıfı ehliyetli SRC2-4 , Psikoteknik belgeleri olan Şoför alınacaktır. 0541.632 80 11
 

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