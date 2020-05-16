SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-05-2020 02:26   Güncelleme : 16-05-2020 02:38

Dünyada 4 milyon 600 Bin

korona

Dünyada 4 milyon 600 Bin

     Yeni tip koronavirüs vaka sayısı  Dünya genelinde  4 milyon 600 bini aştı.

    Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 472 bin 312 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

    ABD'den sonra  en fazla vakanın  görüldüğü  ülkeler İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), İngiltere (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (212 bin 198), Fransa (178 bin 870) ve Almanya (175 bin 223) 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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