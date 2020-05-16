Giriş Tarihi : 16-05-2020 02:26 Güncelleme : 16-05-2020 02:38
8OKUNMA
Dünyada 4 milyon 600 Bin
korona
Yeni tip koronavirüs vaka sayısı Dünya genelinde 4 milyon 600 bini aştı.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 472 bin 312 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülkeler İspanya (274 bin 367), Rusya (262 bin 843), İngiltere (236 bin 711), İtalya (223 bin 885), Brezilya (212 bin 198), Fransa (178 bin 870) ve Almanya (175 bin 223)