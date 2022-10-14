Dries Mertens: Buraya kazanmaya geldim Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı takıma kupalar kazanmaya geldiğini ve bunun için de elinden geleni yapacağını söyledi.

Galatasaray ’ın sezon başında Napoli’den kadrosuna kattığı Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ile evlerinin kapılarını Galatasaray Televizyonu’na açtı ve samimi açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik”

Türkiye’ye ilk geldiklerinde muhteşem bir atmosferle karşılandıklarını dile getiren Mertens, “Türkiye’yi ve İstanbul’u çok sevdik. Buraya geldikten sonra da hemen ev bakmaya başladık ve şu anda muhteşem bir yerde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalar dışında birlikte vakit geçiriyoruz”

İstanbul’da ailece bir günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan Belçikalı futbolcu, “Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyuz buraya yerleşme sürecimiz, takıma alışmam ve yeni bir hayata başlamamız bunların hepsi çok güzel bir şekilde geçti ve çalışmalar dışında birlikte vakit geçiriyoruz, dışarı çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“Buraya tabii ki kupa kazanmaya geldim”

Galatasaray formasıyla atacağı gol sonrası nasıl bir sevinç yapmayı planladığına dair ise Mertens, şunları söyledi:

“Şu anda henüz karar vermedim onu gol attığım zaman nasıl bir gol sevincim olacağını birlikte göreceğiz. Ancak buraya tabi ki kupa kazanmaya geldim ve bu hedef doğrultusunda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.”