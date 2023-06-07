DOLGUN Ücretle Çankaya'da bulunan servisimize DOLGUN Ücretle Çankaya'da bulunan servisimize OTO ELEMANI Giriş Tarihi : 07-06-2023 16:53 Güncelleme : 07-06-2023 16:53 5 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER iş makinası tamir ustası Kaporta Ustası ACİLEN DOLGUN Ücretle Çankaya'da bulunan servisimize deneyimli,İşinin ehli, oto tamir Ustası ve Kalfası alınacaktır. 0544.809 06 36 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli