DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNDE YETERLİ PROF YOK

Türk Dişhekimliği Birliği 21-27 Kasım 2022 Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım 2022 Dişhekimliği Günü için yaptığı kapsamlı açıklamada Fakültelerdeki profesör eksikliğine dikkat çekti. Diş hekimliği fakülteleri artarken 104 diş hekimliği fakültesinden 18’inde profesör olmadığı ortaya çıktı.

TDB’nin açıklamasında diş hekimi ve bu alandaki öğretim üyesi sayıları da incelendi. Buna göre 2020-2021 öğretim yılında öğrenci sayısı 33 bin 875, profesör sayısı 734, doçent sayısı 387, doktor öğretim üyesi sayısı bin 187 iken 2021-2022 öğretim yılında öğrenci sayısı 39 bin 573’e, profesör sayısı 796’ya, doçent sayısı 498’e, doktor öğretim üyesi sayısı ise bin 369’a yükseldi. Ancak öğretim üyesi sayısındaki artış fakültelere eşit oranda yansımadı.

TDB’nin açıklamasına göre 796 profesörün yüzde 70’inin 17 fakültede, yüzde 30’unun ise 87 fakültede görev yaptığı belirtildi. Anayurt'tan Demet Aran'ın haberine göre; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin diş hekimliği fakültelerinde profesör dahi bulunmuyor.

Açıklamada diş hekimliğine dair Türkiye ve Almanya’daki veriler de karşılaştırıldı. Buna göre; Türkiye’deki diş hekimi sayısı 43 bin, diş hekimliği fakültesi sayısı 104, kontenjan sayısı 10 bin 460, asistan başına düşen öğrenci sayısı 14, profesör başına düşen öğrenci sayısı 46 iken Almanya’daki diş hekimi sayısı 40 bin, diş hekimliği fakültesi sayısı 31, kontenjan sayısı 2 bin 500, asistan başına düşen öğrenci sayısı 5, profesör başına düşen öğrenci sayısı ise 9 olarak tespit edildi.

Diş hekimliği fakültelerinin açılış seyrini de inceleyen TDH, Türkiye’de 2002’ye kadar 19 olan diş hekimliği fakültesi sayısının 2009’da 29’a, 2018’de 87’ye 2022’de ise 104’e yükseldiğine dikkat çekti.

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