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DENEYİMLİ DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ

E-Sınıfı dijital ehliyetli, SRC ve Psikoteknik belgeleri olan, depo sevkiyat Şoförü

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 30-08-2023 10:56   Güncelleme : 30-08-2023 10:56
DENEYİMLİ DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ

ERTÜRK Çikolata'ya dolgun maaşla E-Sınıfı dijital ehliyetli, SRC ve Psikoteknik belgeleri olan, depo sevkiyat Şoförü alınacaktır.

0312.397 28 08

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ETİKETLER: E-Sınıfı dijital ehliyetli SRC Psikoteknik belgeleri olan depo sevkiyat Şoförü seri ilan eleman ilanları Ankara ilanları İstanbul ilanları gazete ilanları tunçbilek reklam personel ilanları ilan eleman memur işçi ilanları sekreter emlak zayi genel kurul ilanları duyuru ilanları maktu ticari ilanlar sosyal ilanlar vasıta ilanşarı anma vefat başsağlığı mesaj
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