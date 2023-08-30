DENEYİMLİ DEPO SEVKİYAT ŞOFÖRÜ

ERTÜRK Çikolata'ya dolgun maaşla E-Sınıfı dijital ehliyetli, SRC ve Psikoteknik belgeleri olan, depo sevkiyat Şoförü alınacaktır.
0312.397 28 08
İLAN SORUMLUSU
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
KAZAN KERESTECİLER SİTESİNE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR
İLANLARINIZ Gazete+ İnternet+ Gazete Tunçbilek farkı ile daha fazla iş arayan ve iş verene ulaşmaktadır.