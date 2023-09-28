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DAMPERLİ KAMYON ŞOFÖRLERİ ..BALIKESİR YOL ŞANTİYESİNE. KAYAOĞLU İNŞAAT

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ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 28-09-2023 09:44
DAMPERLİ KAMYON ŞOFÖRLERİ ..BALIKESİR YOL ŞANTİYESİNE. KAYAOĞLU İNŞAAT

BALIKESİR'DEKİ YOL ŞANTİYEMİZE
DAMPERLİ Kamyon Şoförleri Alınacaktır. 0539.937 90 42
 

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