SAĞLIK
Giriş Tarihi : 26-09-2020 12:42   Güncelleme : 26-09-2020 12:47

D VİTAMİNİ KOVİD-19 HASTALIĞINA KARŞI İYİ GELİYOR

D VİTAMİNİ

D VİTAMİNİ KOVİD-19 HASTALIĞINA KARŞI İYİ GELİYOR

Sonuçları PLOS ONE dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kanlarında D vitamini seviyesi normal olan Kovid-19 hastalarında ciddi vaka ve ölüm sayısı, bu vitaminin eksik olduğu kişilere göre çok daha düşük.

Kandaki D vitamini seviyesinin hastalığın ciddiyetini ve Kovid-19'daki ölüm oranını nasıl etkilediğini analiz eden Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, hastaneye yatırılan 235 hastadan kan örnekleri aldı ve D vitamin seviyesini ölçtü.

Vücutlarında yeterli D vitamini olan Kovid-19 hastalarında olumsuz klinik sonuç, komplikasyon veya ölüm riskinin çok daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar özellikle de yeterli D vitamini düzeyine sahip 40 yaş üzeri hastaların enfeksiyondan ölme olasılığının, D vitamini eksikliği olanlara göre yüzde 51,5 daha az olduğunu, ayrıca C-reaktif protein seviyesinin daha düşük, lenfosit seviyesinin ise daha yüksek olduğunu saptadı.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından fizyoloji, biyofizik ve moleküler tıp uzmanı Prof. Michael Holick, “Bu çalışma, D vitamini yeterliliğinin sitokin fırtınası gibi komplikasyonları ve nihayetinde Kovid-19 nedenli ölümü önleyebileceğine dair doğrudan kanıtları ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

 

 

 

ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
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