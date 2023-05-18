CİĞERCİ°APO'ya CİĞERCİ°APO'ya CAFE/BAR/RESTAURANT Giriş Tarihi : 18-05-2023 16:22 Güncelleme : 18-05-2023 16:22 30 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER PİDECİ ve dönerci SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza CİĞERCİ°APO'ya Bay Bayan eleman alınacaktır. 0312.284 14 44 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Manikürcü Pedikürcü ve Erkek Berberi ÜMİTKÖY'deki evimizin temizliğine Kaynakçı ve Tabela Ustası GİMAT'taki Reklamcıya, ÜMİTKÖY Liva Pastanesi'ne Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Bay Pompacı ve Marketçi. 10 yıl deneyimli iş makinası ustası OSTİM'de talaşlı imalatta... Yenikent plastik tesisine