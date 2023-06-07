ÇAYYOLU'ndaki berbere Kalfa. ÇAYYOLU'ndaki berbere Kalfa. KUAFÖR Giriş Tarihi : 07-06-2023 17:00 Güncelleme : 07-06-2023 17:02 5 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER ACİL Kızılay'a Kalfa. Usta, Kalfa ÇAYYOLU'ndaki berbere Kalfa. 0533.165 55 08 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli