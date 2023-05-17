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Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler

Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler

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Giriş Tarihi : 17-05-2023 12:18   Güncelleme : 17-05-2023 12:18
Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler

OSTİM'de çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler.

0312.354 27 33
 

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