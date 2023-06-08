ÇANKAYA'daki ofisimize inşaat muhasebesi ve finanstan anlayan ÇANKAYA'daki ofisimize inşaat muhasebesi ve finanstan anlayan MUHASEBE Giriş Tarihi : 08-06-2023 17:29 Güncelleme : 08-06-2023 17:29 24 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER ERTÜRK Çikolata Önmuhasebe Bay- Bayan Önmuhasebe elemanı ÇANKAYA'daki ofisimize inşaat muhasebesi ve finanstan anlayan 45 yaşını aşmamış bay- bayan eleman. Cv'ler: aksuinsaat06@hotmail.com 0312.441 88 02 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ACİLL!!!ERKEK BERBERİ HURDACILAR Sitesine Vasıfsız Bay eleman ÇOK değişik projelere ortak arıyorum Vasıfsız Bayan eleman KARANFİL'deki kuaförümüze Usta, Kalfa. iş makinası tamir ustası YALOVA Altınova'da bulunan Tır- Kamyon şoförü TAVUK firmasında TAC°Mahal Otel'e Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli 22- 40 yaşlarında Atölyede çalışacak Eleman aranıyor