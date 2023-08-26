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ÇADIR FABRİKASINA DİKİŞ ELEMANI

ÇADIR FABRİKASINA DİKİŞ ELEMANI

TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 26-08-2023 13:07   Güncelleme : 26-08-2023 13:07
ÇADIR FABRİKASINA DİKİŞ ELEMANI

KAHRAMANKAZAN Orhaniye Mahallesi'ndeki Çadır fabrikamıza Dikiş elemanı. 0536.368 19 81
 

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