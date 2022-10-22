Burçlara göre erkekler sevgisini nasıl gösterir?

Koç

Koç burcu bir adam, sana aşık olup olmadığı konusunda şüpheye yer bırakmaz. Zodyak'ın ilk burcu olarak, o bir eylem ve büyük özveri adamıdır. Hayatının geri kalanını birlikte geçireceği kadına karşı oldukça idealist bir beklentisi vardır. Koç burcu özgürlüğünü sever ve ne istediğini bilir. Eğer hayatının partneri sizseniz, iltifatlar ve şefkatle ayaklarınızın yerden kesilmesine hazır olun. Sana olan sevgisini dünyaya gururla gösterecektir!

Boğa

Kendini adamak isteyen, sadık ve bir aile isteyen o adamı mı arıyorsunuz? İşte o boğa erkeği! Boğa burcu bir adam hayattaki güzel şeyleri sever: İyi yemek, içki ve müzik. Bu özelliklerle, bir şeyin (veya birinin) peşinden gitmeye zorlanmadığı sürece, rahatlık alanı içinde kalma eğilimindedir. O senin peşinden koşmak isteyen adamdır. Biraz kıskançlığa hazır ol. Sahiplenici tarafta olma eğilimindedir.

İkizler

Zodyak grubunun düşünürlerinden ve entelektüellerinden biri olan İkizler adamını tespit etmek zordur. Karamsar olma eğilimindedir, kalmak mı yoksa gitmek mi istediğinden asla emin değildir. Çok sosyaldir ve flört etmeyi sever. O seni güldürecek ve gülümsetecek adamdır. Annesine seni övüyor ve seni aile etkinliklerine mi götürüyor? O zaman sana aşık. Sizden ve ilişkinin dinamiklerinden memnun olduğunda, kararlı olacak.

Yengeç

Yengeç burcu erkeği, hassas, güvenilir ve sevgi doludur. Bunlar bir Yengeç erkeğinin en iyi tanımlarıdır. Duygusal, empati kurma ve şefkatli olma eğilimindedir. Ancak bazen, tüm yoğun duygularının neler içerdiğini bilmek için bir süre beklemeniz gerekebilir. Kendi duygularına karşı çok korumacı olma eğilimindedir ve içinde bir gardiyanla yaşar. Sana aşık olduğunda, en romantik erkekler arasında yer alır. Amacı seni kollarında tutmak ve orada tutmaktır. Güçlü kadınlara karşı zaafı vardır.

Aslan

Bu "zodyak kralı" modern kadının hayalidir! Aslan adamı büyük yaşamayı ve sevmeyi sever. Kendisine iltifat edilmesinden ve ilgi odağı olmaktan çok hoşlanır.

Başak

Başak adamı biraz daha karmaşıktır. Sakin tarafta, biraz daha ciddi ve analitik olma eğilimindedirler. Sağlam bir sonuca varmadan önce analiz edebilmek için tüm bilgileri ve ayrıntıları isterler. En iyi özellikleri dürüstlüklerinde, verimliliklerinde, destekleyici olmalarında ve sevecen doğalarında yatmaktadır. Ancak, onların duyguları söz konusu olduğunda, satır aralarını biraz okumanız gerekebilir. Başak erkekleri duygularını konuşmaktansa göstermeyi tercih ederler

Terazi

“Beni tamamla, beni dengele” Terazi erkeğinin mantrasıdır. Kendi mutluluğu için ona bağlı olmayan, ancak onun eksikliklerini veya tuhaflıklarını dengelemenizi isteyen bağımsız birini arar. Flört etmeyi, çekici olmayı ve çok romantik olmayı sever. Seni seviyorsa, sana tekrar tekrar söylemekten son derece mutlu olacaktır. Eğlenmeyi sever. Şakalaşması seni sevdiğini göstermenin yollarından biri, bu yüzden harika bir mizah anlayışına sahip olduğundan emin ol.

Akrep

Ahhh… Zodyak'ın Zeus'u. Nihai ortağında daha azına razı olmayacak ruh eşini arayan son derece cinsel bir alfa erkek. Kendisi kadar güçlü ama aynı zamanda ruh eşi olan birini arar. Bağımsızlığınıza, kariyerinize veya feminist arzularınızdan herhangi birine değer verir. Sevgisini seks yoluyla gösterir, çok kıskanç ve koruyucu bir eştir.

Yay

Hayatın sunduğu her şeyi deneyimlemesi gereken nihai maceracı, sadece seyahat ve macera adamı değil, aynı zamanda bilgi arayan biridir. Sonunda kendini tükettiğinde ve hayatta kendini yalnız hissetmeye başladığında, bir eş arayacaktır. Aniden, bir ortak bulmak için aynı yaşam zevkini ortaya koyacaktır. İlişkiyi beslemeye ve yönlendirmeye yardımcı olmak için çok sayıda deneyimini kullanmayı sevecektir.

Bilgelik, cömertlik ve empati dolu bir Yay adamı göreceksiniz. Birbirinize kendi ilgi ve arzularınıza sahip bireyler olarak saygı gösterin. Seni sevip sevmediğinden emin değilsen, sadece sor. Size dürüstçe cevap verecekler. Zodyak'ın bu üyeleri, aşık olduklarında romantik ve sevecen taraflarını gösterme konusunda aşırı uç noktalara sahip olma eğilimindedir.

Oğlak

Oğlak adamı, hayatını ve ulaşmak istediği kilometre taşlarını çizdi. Yüksek zekası, öz kontrolü ve analitik becerileri liderliğe katkıda bulunur. Ancak hayatında ilk önce başarması gerektiğini düşündüğü dönüm noktalarını elde etmesi onun için önemlidir. Sonuçta, bu işler sırayla yapılmalıdır. Bu, ilişkilere ve aileye verdiği ciddiyetin bir kanıtıdır. Hayatınızın tüm alanlarında olmasa da bazı alanlarında kontrol sağlarken egosunun beslenmesini sever. Duygularını ifade etmekte güçlük çeker. Tamamen taahhüt edemezse, bir ilişkide uzun süre kalamaz.

Kova

Bu içe dönük burç, duygularını ancak size karşı güçlü hisleri varsa sizinle paylaşacaktır. Güçlü bir romantik ve cinsel ilişki arzu eder. Başlangıçta, içe dönük olduğu için garip, mesafeli ve taahhütte bulunmakta tereddütlü olabilir. Duygularını sıralamakta zorlanıyor ama ilişki başladıktan sonra her konuda açıktırlar. İlişkinizde bir amacı yerine getirdiğini ve tamamen güvenildiğini hissetmesi gerekiyor. Sonunda ilişkiye karar verdiğinde, mesafeli davranışları sona erer ve fiziksel olarak çok sevecen bir insan olur. O çok sezgiseldir ve sizi neyin harekete geçirdiğini ve siz ona söylemeden sizi nasıl en mutlu edeceğini anlayacaktır.

Balık

Zodyak'ın bu karamsar üyesi, bir ilişkiyi bir halat çekme yarışması gibi hissettirebilir. Başlangıçta, her zamankinden daha düzensiz davranırken, yaratıcı romantik ortamlar aracılığıyla sizi kazanmaya çalışacaklar. Kadının başlangıçta kontrolü ele geçirmesinden hoşlanmaz. Kendi hayatını yaşa; ilgilenirse sana gelir. Kendisiyle olduğu kadar ilişkide de kendisini güvende hissetmesini sağlayın ve arzu ettiğiniz büyük aşka dönüşecektir.