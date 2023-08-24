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BULAŞIKÇI, GARSON, AŞÇI yARDIMCISI, MEYDANCI, ŞOFÖR- İSTANBUL

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Giriş Tarihi : 24-08-2023 08:22   Güncelleme : 25-08-2023 13:44
BULAŞIKÇI, GARSON, AŞÇI yARDIMCISI, MEYDANCI, ŞOFÖR- İSTANBUL

İSTANBUL Üsküdar'da bulunan askeri projemize Bulaşıkçı, Garson, Aşçı Yardımcısı, Meydancı ve Şoför arayışımız bulunmaktadır.  0533.598 54 76
 

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