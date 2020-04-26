SAĞLIK
Giriş Tarihi : 26-04-2020 18:24   Güncelleme : 26-04-2020 19:12

BUGÜN KORONAVİRÜSTEN KISA KISA

KORONAVİRÜS

BUGÜN KORONAVİRÜSTEN KISA KISA

Wuhan'da son hastada Hastaneden ayrıldı.  Koronavirüsten Çİn'de hastahanelerde  yatan hasta kalmadı.

Son 24 saatte :

Dünya  Vaka sayısı  2 milyon 940 bin oldu., İyileşen hasta sayısı 840 bini geçti. Can Kaybı ise 203 bin.

İspanya'da  düşüşler  sürüyor.Son 24 saatte  can kaybı 288 kişi,  Bu sayı ile yoplam can kaybı 23190' a  çıktı.

 İtalya'da son 24 saatte  olan can kaybı 260 oldu. Toplam can kaybı 26 bin  644 oldu.

ETİKETLER: korona virüs
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