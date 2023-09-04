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BİLKENT'teki şirketimizde çaya ve temizliğe bakacak 40 yaşını aşmamış Bay eleman

BİLKENT'TEKİ ŞİRKETİMİZdE ÇAYA VE TEMİZLİĞE 40 YAŞINI AŞMAMIŞ BAY ELEMAN

VASIFSIZ ELEMAN
Giriş Tarihi : 04-09-2023 17:10   Güncelleme : 04-09-2023 17:10
BİLKENT'teki şirketimizde çaya ve temizliğe bakacak 40 yaşını aşmamış Bay eleman

BİLKENT'teki şirketimize 40 yaşını aşmamış çaya ve temizliğe bakacak bay eleman alınacaktır. 0312.285 88 67
 

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