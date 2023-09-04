BİLKENT'teki şirketimizde çaya ve temizliğe bakacak 40 yaşını aşmamış Bay eleman BİLKENT'TEKİ ŞİRKETİMİZdE ÇAYA VE TEMİZLİĞE 40 YAŞINI AŞMAMIŞ BAY ELEMAN VASIFSIZ ELEMAN Giriş Tarihi : 04-09-2023 17:10 Güncelleme : 04-09-2023 17:10 19 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SİTELERDEKİ YATAK FABRİKASINA VASIFSIZ ELEMAN HURDACILAR SİTESİNE VASIFSIZ BAY BİLKENT'teki şirketimize 40 yaşını aşmamış çaya ve temizliğe bakacak bay eleman alınacaktır. 0312.285 88 67 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: Bilkent şirket çay temizlik genç bay YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK TEMİZLİKTE tecrübeli şoförlüğü olan bay MANİKÜRCÜ ve PROTEZ TIRNAKTAN ANLAYAN BAYAN- RN KUAFÖR ZİRVE ve EXCEL'E HAKİM, ÖNMUHASEBEYE BAYAN - ÜMİTKÖY HÜRRİYET'TE BİRGÜN CİHAN KUAFÖR'E DOLGUN ÜCRETLE KALFALAR KIZILAY YÖNETİCİ ASİSTANI BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR Ford Focus DEPO SEVKİYAT ELEMANI- ERTÜRK ÇİKOLATAYA CEMSAN'A TORNACI KAYNAKÇI ÇANKAYA veya MAMAK'TA OTURAN EMEKLİ ŞOFÖR TUNÇBİLEK REKLAM