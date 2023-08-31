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BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel

BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 31-08-2023 09:35   Güncelleme : 31-08-2023 09:35
BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel

BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel alınacaktır. Tercihen Astsubay emeklisi.

0554.982 48 56
 

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ETİKETLER: Astsubay BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel Astsubay emeklisi seri ilan eleman ilanları Ankara ilanları İstanbul ilanları gazete ilanları tunçbilek reklam personel ilanları ilan eleman memur işçi ilanları sekreter emlak zayi genel kurul ilanları duyuru ilanları maktu ticari ilanlar sosyal ilanlar vasıta ilanşarı anma vefat başsağlığı mesaj
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