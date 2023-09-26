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BETON SANTRALİMİZDE DÜZEN VE KOORDİNASYON SAĞLAYABİLECEK TERCİHEN ASKER EMEKLİSİ PERSONEL ( Güven Grup Hazır Beton)

BETON SANTRALİMİZDE DÜzEN VE KOORDİNASYON SAĞLAYABİLECEK TERCİHEN ASKER EMEKLİSİ PERSONEL ( Güven Grup Hazır Beton)

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 26-09-2023 08:42   Güncelleme : 26-09-2023 08:47
BETON SANTRALİMİZDE DÜZEN VE KOORDİNASYON SAĞLAYABİLECEK TERCİHEN ASKER EMEKLİSİ PERSONEL ( Güven Grup Hazır Beton)

BETON santralimizde düzen ve koordinasyonu sağlayabilecek personel alınacaktır. Tercihen Asker emeklisi. 0554.982 48 56
 

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