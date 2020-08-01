SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-08-2020 12:16   Güncelleme : 01-08-2020 18:00

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :

                GÜNLÜK                TOPLAM                TOPLAM

                 CAN KAYBI         CAN KAYBI           VAK'A SAYISI

Dünya                                   683.389           17.771.000

 ABD              1442         156.772         4.900.000

 İngiltere            48           44.868            312.350.

 İtalya                  9           35.141            237.919

  İspanya            12           28.483            286.900     

  Fransa              11           30.265            169.660  

  Almanya           21            9.081              77.860

  İran                  216          16.982            272.724

  Brezilya         1212          92.497         2.174.143

  Rusya              154          14.058            845.445

  Belçika               73           9.771              69..112

  Meksika            688         46.688           424.637

  Irak                     68            4.603            118.300

  Afrika                              11.109             485.484

  Suudi Arabistan  44         3.3484           

   Çin                                   4.668                83.483

    Hindistan           764       31.601          1.277.854

    Mısır                    40        2.907   

    İsrail                                    500                 71.268

ETİKETLER: xoronavirüs
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