SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-12-2020 08:00   Güncelleme : 19-12-2020 13:50

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

KORONAVİRÜS İSTATİSTKLERİ

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

              CAN KAYBI           CAN KAYBI         VAK'A SAYISI

                 GÜNLÜK                TOPLAM

 Dünya                                1.683.506             76.110.673

ABD                                       320.845             17.883.354        

Brezilya                                 185.687                7.163.912

Hindistan                               145.178              10.001.850

Meksika                                 117.249               1.301.546    

Fransa                                     60.229               2.442.990

İtalya                                       67.894               1.921.776

İngiltere                                  66.541               1.977.167

İspanya                                  48.970               1.817.915

Almanya                                26.698                1.469.991

İran                                        53.273                1.445.651

 Rusya                                   60.347                2.819.201

Kolombiya                             40.019                1.487.072

Belçika                                  18.391                   621.058

 Hollanda                              10.405                  665.406

 Irak                                      12.670                   605.593

 Afrika                                   49.198                 2.050.401

 Suudi Arab                            6.091                   306.690

Güney Afrika                        24.285                   901.538

İsrail                                       3.057                   370.162            

                

ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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