SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-12-2020 08:00 Güncelleme : 19-12-2020 13:50
BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?
KORONAVİRÜS İSTATİSTKLERİ
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
GÜNLÜK TOPLAM
Dünya 1.683.506 76.110.673
ABD 320.845 17.883.354
Brezilya 185.687 7.163.912
Hindistan 145.178 10.001.850
Meksika 117.249 1.301.546
Fransa 60.229 2.442.990
İtalya 67.894 1.921.776
İngiltere 66.541 1.977.167
İspanya 48.970 1.817.915
Almanya 26.698 1.469.991
İran 53.273 1.445.651
Rusya 60.347 2.819.201
Kolombiya 40.019 1.487.072
Belçika 18.391 621.058
Hollanda 10.405 665.406
Irak 12.670 605.593
Afrika 49.198 2.050.401
Suudi Arab 6.091 306.690
Güney Afrika 24.285 901.538
İsrail 3.057 370.162