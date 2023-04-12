Bay Pompacı ve Marketçi Bay Pompacı ve Marketçi AKARYAKIT Giriş Tarihi : 12-04-2023 17:03 Güncelleme : 12-04-2023 17:03 26 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER POMPA SATIŞ GÖREVLİSİ MACUNKÖY'deki istasyonumuza, deneyimli Bay Pompacı ve Marketçi. Asgari Ücret+ Haftalık 300 TL Nakit Yemek Ücreti. 0536.831 74 77 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: akaryakıt elemanı pompacı marketçi seri lanlar eleman ilanları personel ilanları YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Çiftlik Elemanı DİYALİZ Merkezimize Şoför Kuaföre Kalfa sekreter & direksiyon usta öğretici YIKAMACILAR OTO ELEMANI Kalfa ÜMİTKÖY'deki ofisimize CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ DOLGUN Ücretle Pazarlama Saha Personeli. HÜRRİYET SERİ İLANLAR ACARLAR A.Ş'ye KAHRAMANKAZAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı, Mekanikçi, Tesisatçı, Elektrikçi ACİL Ostim'deki basınçlı kap imalathanemize imalat ustaları ve kaynakçıları alınacaktır