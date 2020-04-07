Sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere para cezası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 gence idari para cezası uygulandı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 yaş altı gençlerin bir araya geldiğini belirledi.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan gençlere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.

Gençler, gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi.

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