ATATÜRKÜ KORUMA KANUNU

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edenler, 5816 Sayılı Kanun gereği 1-3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır. İşte, 5816 nolu kanun maddesi...

Anayasa'da yer alan 'Mustafa Kemal Atatürk'ü Koruma Kanunu' ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna yönelik hakaret etmek yasalarla koruma altına alınmıştır. Büyük öndere küfür eden, aşağılayıcı kötü söz söyleyen, büstünü, eserlerini, mezarını tahrip eden ya da bunların yapılmasına teşvik edenler, 5816 Sayılı Kanun kapsamında soruşturmaya tabi tutulur.

5816 NO'LU ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU MADDELERİ

Madde 1) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden ya da kötü söz söyleyen kimse bir seneden üç seneye kadar hapis cezası alır. Atatürk’ü temsil eden büst, heykel ve abideleri ya da Atatürk’ün kabrini tahrip eden, bozan, kıran ya da kirletenler bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası alır. Yukarıda özel olarak geçilen fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik edenler de fail sayılır ve ona göre cezalandırılır.

Madde 2) Birinci maddede yazılı suçlar; iki ya da daha fazla kimselerce toplu olarak ya da umumi veya umuma açık mahallerde ya da basın yoluyla işlenmesi durumunda hükmolunacak ceza yarı nispetinde yükseltilir. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir ya da bu suretle işlenmesine teşebbüs olunması durumunda verilecek ceza bir misli yükseltilir.

Madde 3) Bu kanunda yazılı suçlardan ötürü Cumhuriyet Savcılıkları tarafından re'sen takibat yapılır.

Madde 4) Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5) Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

ATATÜRK'Ü KORUMA KANUNU NE ZAMAN ÇIKTI?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenen suçlar ile ilgili uygulamaya konan 5816 Numaralı Kanun, 25 Temmuz 1951'de kabul edildi. Kanun 31 Temmuz 1951 tarihinde de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak : Karar Gazetesi