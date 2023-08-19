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ANKARA Osmanlı İş merkezinde çalışacak

ANKARA Osmanlı İş merkezinde çalışacak

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 19-08-2023 16:15   Güncelleme : 19-08-2023 16:15
ANKARA Osmanlı İş merkezinde çalışacak

ANKARA Osmanlı İş merkezinde çalışacak kırk yaşını geçmemiş bay bayan temizlik elemanı. Keçiören bölgesinde oturanlar tercihimizdir.

0543.842 94 95
 

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