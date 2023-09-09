ANKARA KALESİNDEKİ İŞLETMEYE ELEMANLAR ANKARA KALESİNDEKİ İŞLETMEYE ELEMANLAR CAFE/BAR/RESTAURANT Giriş Tarihi : 09-09-2023 15:12 Güncelleme : 09-09-2023 15:12 14 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER DÖNERCİ USTASI, PİDECİ USTASI, DENEYİMLİ KASİYER , kURYE ŞOFÖR...GERMEÇ RESTAURANT CİĞERCİ Apo'ya Garson ve Komi ANKARA Kalesi'ndeki işletmemize Servis Elemanı. 0312.312°79°78 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: ANKARA KALESİ CAFE BAR RESTAURANT ELEMAN YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay POMPACI ve MEYDANCI ..SİTELER İNGİLİZCE BİLEN BAY BAYAN DIŞ İLİŞKİLER PERSONELİ POMPA ELEMANI .İSKİTLERDEKİ TOTAL İSTASYONUNA LASTİK SERVİS ELEMANI. BAHÇELİEVLER DÖNERCİ USTASI, PİDECİ USTASI, DENEYİMLİ KASİYER , kURYE ŞOFÖR...GERMEÇ RESTAURANT METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI VE VASIFSIZ ELEMAN... OSTİM BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA POLATLI'DAKİ FABRİKAYA TECRÜBELİ HURDACI PERSONEL EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR MANİKÜRCÜ ve PROTEZ TIRNAKTAN ANLAYAN BAYAN- RN KUAFÖR Ford Focus DEPO SEVKİYAT ELEMANI- ERTÜRK ÇİKOLATAYA CEMSAN'A TORNACI KAYNAKÇI Grafiker METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI VE VASIFSIZ ELEMAN... OSTİM