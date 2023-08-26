Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
04 EYLÜL Pazartesi 12:38
Mobil Arama Galeriler Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE ÇALIŞACAK PERSONEL İVEDİK

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE ÇALIŞACAK PERSONEL İVEDİK

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 26-08-2023 14:23   Güncelleme : 26-08-2023 16:31
ALÜMİNYUM DÖKÜMDE ÇALIŞACAK PERSONEL İVEDİK

SARIOĞLU Geri Dönüşüme, alüminyum dökümde çalışacak personeller alınacaktır. İvedik OSB mahallesi 1536.Sokak No:14 0507.166 93 79
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: ALÜMİNYUM DÖKÜM GERİ DÖNÜŞÜM PERSONEL İVEDİK
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter