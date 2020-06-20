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Giriş Tarihi : 20-06-2020 14:01   Güncelleme : 20-06-2020 20:27

AKHİSARSPOR'DA TESTTE 12 POZİTİF

AKHİSAR'DA 12 POZİTİF

AKHİSARSPOR'DA TESTTE 12 POZİTİF

         Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural'ın da dahil olduğu  3 tanesi futbolcu 12 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı h

ETİKETLER: korona virüs kovid-19 Akhisarspor
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