Akaryakıt pompa elemanı Akaryakıt pompa elemanı AKARYAKIT Giriş Tarihi : 17-05-2023 11:58 Güncelleme : 17-05-2023 11:58 24 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER SİTELER'deki akaryakıt istasyonumuza Bay- Bayan Pompacı TOTAL İstasyonumuza akaryakıt pompa elemanı. Turgut°Özal No:63 İskitler 0312.384 60 06 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar BİLKENT'teki kuaförümüze VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Vasıflı- Vasıfsız 18- 45 yaş arası ALARKO Servisimize VRF Ustası ve yardımcı Bay Pompacı ve Marketçi. Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı çelik konstrüksiyon boyacısı