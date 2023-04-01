ACİLEN Firmamıza tecrübeli cambalkon Ustası, Çırakları ACİLEN Firmamıza tecrübeli cambalkon Ustası, Çırakları İLAN VER 0312 430 75 00 Giriş Tarihi : 01-04-2023 13:45 Güncelleme : 07-04-2023 10:35 67 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER ACİLEN Firmamıza tecrübeli cambalkon Ustası, Çırakları alınacaktır. 0532.138 64 20 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: 0532.138 64 20 YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Çiftlik Elemanı DİYALİZ Merkezimize Şoför Kuaföre Kalfa sekreter & direksiyon usta öğretici YIKAMACILAR OTO ELEMANI Kalfa ÜMİTKÖY'deki ofisimize CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ DOLGUN Ücretle Pazarlama Saha Personeli. HÜRRİYET SERİ İLANLAR ACARLAR A.Ş'ye KAHRAMANKAZAN'daki firmamıza Gazaltı Kaynakçısı, Mekanikçi, Tesisatçı, Elektrikçi ACİL Ostim'deki basınçlı kap imalathanemize imalat ustaları ve kaynakçıları alınacaktır