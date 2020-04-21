İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 337'ye yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 17 bin 337'ye yükseldi.

Londra

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