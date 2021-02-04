SAĞLIK
Giriş Tarihi : 04-02-2021 19:20

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: Fahrettin iKoca koronavirüs kovid-19
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  • Süper LigOP
  • 1Fenerbahçe2248
  • 2Galatasaray2245
  • 3Beşiktaş2245
  • 4Trabzonspor2239
  • 5Alanyaspor2238
  • 6Gaziantep FK2235
  • 7Hatayspor2235
  • 8Fatih Karagümrük2234
  • 9Antalyaspor2230
  • 10Yeni Malatyaspor2229
  • 11Göztepe2226
  • 12Kasımpaşa2226
  • 13Çaykur Rizespor2226
  • 14Sivasspor2225
  • 15Konyaspor2124
  • 16Başakşehir FK2224
  • 17Kayserispor2223
  • 18BB Erzurumspor2221
  • 19Gençlerbirliği2220
  • 20MKE Ankaragücü2118
  • 21Denizlispor2217
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