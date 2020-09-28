SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-09-2020 19:29

28 EYLÜL KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

28 EYLÜL KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Resim

ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Fatih Karagümrük37
  • 2Alanyaspor37
  • 3Galatasaray37
  • 4Antalyaspor37
  • 5Hatayspor37
  • 6BB Erzurumspor36
  • 7Göztepe35
  • 8Fenerbahçe35
  • 9Konyaspor24
  • 10Trabzonspor34
  • 11Beşiktaş34
  • 12Sivasspor34
  • 13Kasımpaşa33
  • 14Kayserispor33
  • 15Gaziantep FK32
  • 16MKE Ankaragücü21
  • 17Gençlerbirliği21
  • 18Çaykur Rizespor31
  • 19Yeni Malatyaspor31
  • 20Denizlispor31
  • 21Başakşehir FK30
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Huzurlu musunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA