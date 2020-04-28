SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-04-2020 05:39

Mısır'da 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi

Mısır'daki olağanüstü hal kararına gerekçe olarak ülkenin sağlık ve güvenlik alanında içinde bulunduğu tehlikeli durum gösterildi.

Mısır'da 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi

İstanbul

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bu geceden başlamak üzere ülkenin tamamında 3 aylık olağanüstü hal ilan etti.

Resmi Gazete'de yer alan kararnameye göre, 28 Nisan saat 01.00'den başlamak üzere ülkede 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi.

Kararnameye göre, silahlı kuvvetler ile emniyet teşkilatı, terör tehdidiyle mücadele, ülkede güvenliğin sağlanması, kamu ve özel mülkün korunması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla görevlendirildi.

Ayrıca Başbakan'ın, 162 sayılı olağanüstü hal kanununca Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilerle donatıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığınca alınan kararlara uymayanların hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Karara gerekçe olarak ülkenin sağlık ve güvenlik alanında içinde bulunduğu tehlikeli durum gösterildi.

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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