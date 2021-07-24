24 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

KORONAVİRÜS

Türkiye’de koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı koronavirüs tablosuna göre Türkiye’de son 24 saatte 12 bin 381 yeni vaka kaydedildi.

58 kişi daha hastalık sebebiyle son 24 saatte yaşamını yitirirken 5 bin 383 kişi ise iyileşti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı ise 221 bin 463 oldu.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Kocai, “Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin” dedi.