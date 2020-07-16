SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-07-2020 20:20

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: xoronavirüs
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK3266
  • 2Trabzonspor3262
  • 3Sivasspor3257
  • 4Beşiktaş3256
  • 5Galatasaray3252
  • 6Alanyaspor3251
  • 7Fenerbahçe3250
  • 8Gaziantep FK3242
  • 9Antalyaspor3241
  • 10Göztepe3239
  • 11Kasımpaşa3239
  • 12Gençlerbirliği3236
  • 13Denizlispor3235
  • 14Konyaspor3233
  • 15Yeni Malatyaspor3232
  • 16Çaykur Rizespor3232
  • 17Kayserispor3232
  • 18MKE Ankaragücü3229
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İŞYERİ AÇMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
İŞYERİ AÇMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
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