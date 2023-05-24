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15 dönüm işyeri arsası

15 dönüm işyeri arsası

EMLAK & VASITA
Giriş Tarihi : 24-05-2023 13:11   Güncelleme : 24-05-2023 13:11
15 dönüm işyeri arsası

FIRSAT!!!

Yenimahalle- Demetevler'de ön alım hakkı bulunan 15 dönüm işyeri arsası, kooperatifimiz tarafından devredilecektir.

0532.523 48 70/ Emin
 

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