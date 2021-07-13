13 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'nın 13 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde 46 kişi daha hayatını kaybetti. Aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 61,56'ya ulaşırken, en çok aşı yapılan il ise yüzde 82.9 ile Muğla oldu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 46 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 13 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 234 bin 439 yeni testten 6 bin 285'i pozitif çıktı. İyileşen hasta sayısı 5 bin 162 olarak...