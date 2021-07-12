SAĞLIK
Giriş Tarihi : 12-07-2021 20:52

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

koronavirüs

12 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde 49 kişi daha hayatını kaybetti. Aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 61,16'ya ulaşırken, en çok aşı yapılan il ise yüzde 82.5 ile Muğla oldu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 49 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 12 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 227 bin 273 yeni testten 5 bin 404'ü pozitif çıktı. İyileşen hasta sayısı 5 bin 506 olarak...

 

 

 

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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