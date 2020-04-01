SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-04-2020 06:31

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den koronavirüs yayını açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin, Sağlık Bakanlığının bilgilendirici çalışmalarını zorunlu yayınlarla ekrana taşıma sürecinde bir medya kuruluşunu maksatlı olarak hedef yapma çabalarını, medyayı ayrıştırma gayreti olarak değerlendirdiğini bildirdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den koronavirüs yayını açıklaması

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kovid-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığının bilgilendirici çalışmalarını zorunlu yayınlarla ekrana taşıma sürecinde bir medya kuruluşunu maksatlı olarak hedef yapma çabalarını, medyayı ayrıştırma gayreti olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın milli dayanışma saikiyle halkı bilinçlendirmede azami duyarlılıkla vazifesini bihakkın yerine getirdiğini belirtti.

Sektörde sorumluluk gerektiren koltuklarda oturanların açıklamalarının birleştirici ve iyi uygulamaları teşvik edici olması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığımızın başarılı bilgilendirici çalışmalarından olan zorunlu yayınların ekranlara taşınması sürecinde ve sonrasında bir medya kuruluşunu maksatlı olarak hedef yapma çabalarını medyamızı ayrıştırma gayreti olarak değerlendiriyorum.

Toplum olarak verdiğimiz zorlu sınavda medyamıza destek vermek yerine saygıdeğer yayıncılarımızı ayrıştırma çabasında olanları sorumlu davranmaya davet ediyorum. Gün birlik günüdür, gün siyasi hasletleri kenara bırakma zamanıdır.

Yayıncıları hedef göstererek, fişlemek kimseye fayda sağlamaz. Tarafsızlık en önemli ilkemiz olmalıdır. Açık bir dille belirtiyorum ki bu ayrıştırmayı milli dayanışma zamanlarında bile gündeme getirmek en hafif tabirle Anayasal bir üst kurul olan RTÜK'e haksızlıktır."

Şahin, bu süreçte sağlık çalışanlarına ülkenin minnettar olduğunu tekrar vurgulamak istediğini belirterek, "Fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanı kahramanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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ETİKETLER: korona virüs
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