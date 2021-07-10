10 TEMMUZ KORONAVİRÜS

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'nın 10 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde 37 kişi daha hayatını kaybetti. Aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 60,56'e ulaşırken, en çok aşı yapılan il ise yüzde 81.9 ile Muğla oldu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 37 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 10 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 224 bin 184 yeni testten 5 bin 530'u pozitif çıktı. İyileşen hasta sayısı 5 bin 217 olarak...

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