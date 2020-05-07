SAĞLIK
Giriş Tarihi : 07-05-2020 07:42   Güncelleme : 07-05-2020 14:57

1 TL'ye MASKE SATIŞI ZOR AMA

maske satışı

1 TL'ye MASKE SATIŞI ZOR AMA

               İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu  Maskelerin 1 liraya satılmasının maddi açıdan çok zor olduğunu söyledi. 

              Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 TL'ye  yakındı. Salgından sonraki ekonomik şartları düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum, diyen, Sarıalioğlu, Maskelerin 1 liraya satılabilmesi için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım, dedi. 

                    Ancak Ticaret Bakanlığı maske satışını 1 TL olarak açıkladı. Önce İstanbul'da Eczane ve marketlerde  başlayacak olan satış, daha sonra bütün illere yaygınlaşacak. Satış internet aracılığıyla da olabilecek.

                 Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi 65 yaş üstü  yurttaşlara  153 telefon hattından başvuranlara maske   vereceğini açıkladı.

 

ETİKETLER: korona virüs kovid-19 maske Eczane
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