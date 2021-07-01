SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-07-2021 19:59

01 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavrüs

01 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

ETİKETLER: dkoronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
NELER SÖYLENDİ?
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Spor Toto Süper LigOP
  • 1Beşiktaş4084
  • 2Galatasaray4084
  • 3Fenerbahçe4082
  • 4Trabzonspor4071
  • 5Demir Grup Sivasspor4065
  • 6Atakaş Hatayspor4061
  • 7Aytemiz Alanyaspor4060
  • 8Fatih Karagümrük4060
  • 9Gaziantep Futbol Kulübü4058
  • 10Göztepe4051
  • 11İttifak Holding Konyaspor4050
  • 12Medipol Başakşehir4048
  • 13Çaykur Rizespor4048
  • 14Kasımpaşa4046
  • 15Helenex Yeni Malatyaspor4045
  • 16Fraport-TAV Antalyaspor4044
  • 17Hes Kablo Kayserispor4041
  • 18BB Erzurumspor4040
  • 19MKE Ankaragücü4038
  • 20Gençlerbirliği4038
  • 21Denizlispor4028
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
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Yargıtay kararları ( Elektronik Tebligatta kural)
Yargıtay kararları ( Elektronik Tebligatta kural)
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