ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK

Zorunlu Trafik Sigortasında değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre zorunlu trafik sigortasının genel şartlarında değişiklik yapıldı. Karara göre araç hasarlarının onarımında öncelikle orijinal parça kullanımı şartı getirildi. Bunun mümkün olmadığı ya da hak sahibinin onayının alınması halinde hasar gören parça, eşdeğer bir parça ile değiştirilebilecek.

Yapılan düzenlemeyle araçların onarımında zarar görenlerle sigortacıların arasındaki en önemli uyuşmazlık noktasının giderilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, trafik kazalarında iskonto oranının yüzde 1.80’den yüzde 1.65'e indirildiği belirtildi.

İskonto oranı, trafik kazaları sonucunda bedeni olarak zarar gören kişilere ve hak sahiplerine ödenecek tazminatın en önemli belirleyici unsurlarından biri olarak niteleniyor.